Lançamento de minissérie e realização de GP de motovelocidade trazem de volta o debate sobre a tragédia de 1987, que ainda mobiliza assistência a mais de mil vítimas na capital (Reprodução/Cara)\nO acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em setembro de 1987, é considerado o maior acidente radiológico e radioativo da história do Brasil e o maior do mundo fora de usinas nucleares. A tragédia começou após a retirada de uma cápsula radioativa de um aparelho de radioterapia abandonado e resultou na contaminação de centenas de pessoas, mortes e impactos ambientais e sociais.\nCuba tratou 34 crianças afetadas pelo césio 137 em Goiânia\nArtistas se uniram contra preconceito a Goiânia após tragédia do césio 137\nCésio-137: pesquisa conta como Goiânia tentou ‘silenciar’ a gravidade do desastre radiológico