O acidente com o Césio-137, em Goiânia, é considerado o maior acidente radiológico e radioativo da história do Brasil. A tragédia aconteceu no dia 13 de setembro de 1987 quando Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira removem de um aparelho de radioterapia abandonado do Instituto Goiano de Radioterapia, na Avenida Paranaíba, no setor Central, a unidade de cesioterapia.\n13 de setembro de 1987\nTerreno da Rua 57, em Goiânia. Local de contaminação do Césio-137. Data 05/06/2015 (Arquivo pessoal / Célia Vasconcelos)\nAinda neste dia, Wagner consegue romper a “janela de irídio” de 1 milímetro (mm) de espessura, da fonte de césio, no quintal da casa de Roberto, na Rua 57 do mesmo setor onde encontrou a cápsula.\nDois dias após contato com o objeto, Wagner procurou atendimento médico com queimaduras na mão e no braço.