-noah_henrique_pamonha.mp4 (1.3370504)\nUm vídeo de um chá revelação com pamonha viralizou nas redes sociais neste domingo (1), conquistando internautas pela originalidade e, claro, pelo "goianismo" raiz. Esqueça os canhões de fumaça, os papéis picados ou os fogos de artifício. Para um casal baiano que já fincou raízes na capital do pequi, a resposta para a pergunta "é menino ou menina?" estava escondida dentro de uma palha de milho.\nA celebração, que aconteceu no último final de semana em Goiânia, fugiu do óbvio. Em vez de cortar um bolo, os pais — rodeados por familiares ansiosos — abriram uma pamonha quentinha. O recheio, tingido de forma segura e discreta, revelou o sexo do bebê, levando a família às lágrimas e aos risos.\nAo POPULAR, Silas Aguiar, cunhado do casal e também responsável por realizar a gravação do vídeo, confidenciou que as pamonhas foram todas feitas em casa e não foi um processo simples. De acordo com Silas, tiveram que refazer a pamonha premiada até conseguirem deixá-la como esperavam.