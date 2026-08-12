-VIDEO_CHACINA_FORMOSA (1.3443823)\nUma chacina deixou quatro homens mortos no Setor Parque Lago, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada após moradores relatarem tiros na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma caminhonete cinza parada no meio da rua, com o motor ligado, as quatro portas abertas e várias marcas de tiros na lataria e nos vidros.\nOs suspeitos pelos disparos não foram localizados pela polícia. Por isso, O POPULAR não conseguiu contato com a defesa. Segundo informações preliminares, duas pessoas são apontadas como suspeitas, sendo um policial militar aposentado e o filho dele.\nO caso aconteceu na tarde de terça-feira (11). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceram ao local e constataram as mortes.