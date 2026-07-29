Uma chacina deixou três mortos em uma fazenda de Goiatuba, no Sul de Goiás. As vítimas são Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos, de 29, 27 e 35 anos, respectivamente. A Polícia Militar informou que um homem de 43 anos foi socorrido suspeito de matar as vítimas e tentar se matar em seguida.\nO suposto namorado tirou a vida da minha irmã. Era uma pessoa muito reservada, né? Ela saía e não falava pra ninguém. Eu posso falar aqui que era uma pessoa gente boa. O suspeito chegou no local onde estava o Nathan e a Beatriz já atirando", explicou a irmã de Jainy, Erlane Magda, em entrevista à TV Anhanguera.\nO Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade em estado geral grave, sedado e respira com auxilio de aparelhos. A Polícia Civil informou que ele foi preso em flagrante e permanece sob custódia, em razão de ter sido submetido a uma cirurgia.