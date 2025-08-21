Dois dos sete policiais militares acusados pelas mortes de quatro pessoas em uma propriedade rural de Cavalcante, no nordeste de Goiás, foram condenados por homicídio qualificado nesta quinta-feira (21). Os outros cinco réus foram absolvidos pelo júri popular. O crime ocorreu em janeiro de 2022 e envolveu 58 disparos de arma de fogo, segundo consta na denúncia. A sentença cabe recurso.\nO julgamento teve início na terça-feira (19) em Goiânia, e se estendeu por quase três dias, sendo concluído na madrugada desta quinta-feira (21). A sessão foi presidida pelo juiz Lourival Machado da Costa, com atuação da promotora de Justiça Renata de Oliveira Marinho e Sousa.\nDe acordo com a sentença, o sargento Aguimar Prado de Morais recebeu a pena mais severa. O juiz entendeu que ele liderou uma operação ilegal e desorganizada, agindo em desacordo com os deveres de sua função. Também foi destacado que Aguimar possuía antecedentes criminais e que os demais policiais agiram sob seu comando.