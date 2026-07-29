A chacina que deixou três mortos em uma fazenda de Goiatuba, no Sul de Goiás, foi descoberta após Jainy Chaves, uma das vítimas, conseguir mandar a localização de onde estava para a irmã antes de ser morta, segundo o tenente-coronel da Polícia Militar Rafael Henrique do Carmo. Um homem de 43 anos foi socorrido suspeito de matar as vítimas e tentar se matar em seguida.\nA localização dava na zona rural de Goiatuba. As viaturas da cidade foram para o local e lá depararam com um veículo e duas pessoas em seu interior: um homem e uma mulher. A mulher já estava em óbito e o homem não. A viatura o tirou do local, retirou a arma de perto dele e acionou o resgate. Ele foi encaminhado para o hospital", informou o tenente-coronel.\nO Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade em estado grave, sedado e respira com auxílio de aparelhos. A Polícia Civil informou que ele foi preso em flagrante e permanece sob custódia, em razão de ter sido submetido a uma cirurgia.