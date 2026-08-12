Leonardo José de Araújo e Jaine Barbosa Chaves, com quem se relacionou (Reprodução / TV Anhanguera)\nO empresário Leonardo José de Araújo, de 43 anos, é indiciado por matar uma jovem que se relacionava e mais duas pessoas que estavam com ela, em Goiatuba, no sul goianp. Ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e respira sem ajuda de aparelhos, mas continua a internado sob custódia policial após atirar contra o próprio peito.\nAo POPULAR, a defesa de Leonardo disse que teve acesso ao processo somente na terça-feira (11) e que, após analisar a conclusão das investigações, irá se manifestar.\nLeonardo está internado desde 28 de julho, dia do crime, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após ser encontrado dentro de um carro, em uma propriedade rural de Goiatuba. Segundo a unidade de saúde, o paciente está internado na Enfermaria Ortopédica e possui estado geral regular.