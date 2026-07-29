Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos (Reprodução/Intagram Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos)\nO homem de 43 anos suspeito de matar três pessoas em uma fazenda de Goiatuba, no Sul de Goiás, ligou para mãe de uma das vítimas para contar o crime, de acordo com o delegado Patrick Carniel ao POPULAR. As vítimas são Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos, de 29, 27 e 35 anos, respectivamente. O suspeito continua internado após assassinar as vítimas e tentar se matar em seguida.\nPor não ter o nome revelado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nMaria Raimunda Barbosa Souza, mãe de Jainy Chaves, afirmou à TV Anhanguera que atendeu a ligação achando que era a filha, mas o suspeito que havia feito a chamada.\nEu falei: 'Oi minha filha, tudo bem?'. Ele disse: 'Aqui não é ela. Você sabia que a sua filha vai morrer?'. Eu disse: 'Que isso? Pelo amor de Deus'", relatou.