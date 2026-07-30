Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos (Reprodução/Intagram Jainy Chaves/Threads Beatriz Soares /Instagram Nahtan Campos)\nNahtan Campos, de 35 anos, Beatriz Soares, de 27, e Jainy Chaves, de 29, foram mortos em uma chacina em uma fazenda na zona rural de Goiatuba, no sul de Goiás. O principal suspeito é Leonardo José de Araújo, de 43, que mantinha um relacionamento de aproximadamente dois anos com uma das vítimas. Segundo a Polícia Civil (PC), ele tentou tirar a própria vida após o crime. Em nota ao POPULAR, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, informou que o suspeito segue internado em estado geral grave, respirando com o auxílio de aparelhos.\nAté a finalização desta matéria, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que ele pudesse se posicionar.