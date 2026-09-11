-VÍDEO (1.3455046)\nAs Chaminés de fada, uma formação geológica rara, localizada dentro da Fazenda Riacho de Areia, em Campos Belos, no nordeste goiano, já começou a receber os primeiros turistas para a fase de teste. A previsão para inauguração será ainda para este mês de setembro. A beleza natural é uma descoberta inédita no Brasil, segundo a coordenadora do Laboratório de Geologia e Risco em Áreas Turísticas (LaGArTu), Joana Paula Sanchez.\nUma das primeiras turistas a visitar a beleza natural foi a pesquisadora em plantas medicinais e aromáticas da flora brasileira, Mariana Xavier. A turista contou ao POPULAR que fez a visita com um grupo de pessoas e na companhia de um guia local, com quem caminhou cerca de 30 minutos para chegar ao atrativo.\nHá lugares onde você pisa e sente que são verdadeiros santuários. É uma energia tão especial, que emociona. Um espetáculo de natureza no coração do Cerrado goiano”, contou Mariana Xavier à reportagem.