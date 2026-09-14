-VÍDEO (1.3455046)\nAs Chaminés de Fadas, formação geológica considerada excepcional por pesquisadores localizada em Campos Belos, no Nordeste de Goiás, já começaram a receber visitantes de forma controlada. O atrativo fica na Fazenda Riacho de Areia, no distrito de Pouso Alto, e terá visitação com agendamento, acompanhamento de condutores locais e limite de 50 pessoas por dia. A abertura oficial, com cerimônia para marcar a inauguração do espaço turístico, deve ocorrer no início de outubro.\nSegundo a geóloga Joana Sanchez, coordenadora de laboratório da Universidade Federal de Goiás (UFG) e responsável pelo apoio técnico ao projeto, o ingresso custa R$ 70 por pessoa. Além disso, há o pagamento de R$ 200 pelo condutor, valor que é dividido entre os integrantes do grupo. Cada condutor pode acompanhar até seis pessoas nas áreas mais sensíveis da visitação. O limite inicial é de 50 visitantes por dia.