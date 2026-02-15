A visitação experimental na região das Chaminés de Fadas, do Vale de Marte, em Campos Belos, na região nordeste de Goiás, deve ocorrer em grupos reduzidos, com duração inferior a uma hora e acompanhamento de guias treinados por pesquisadores. O modelo será testado como etapa piloto para avaliar se é possível receber turistas sem provocar degradação em uma das paisagens geológicas mais frágeis do país.\nSegundo a geóloga Joana Paula Sanchez, professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) e responsável pelo trabalho de campo no local, o modelo inicial será um piloto de visitação, ainda sem estrutura turística consolidada, com o objetivo inicial de medir o impacto da circulação de pessoas.\nO teste é a quantidade de gente que a gente consegue controlar lá dentro sem que haja degradação do espaço. Vamos fazer um teste porque o local é extremamente frágil”, explicou.