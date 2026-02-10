A Justiça mandou para júri popular por homicídio o chapeiro Ithalo Vilela de Santana, de 27 anos, pela morte da cozinheira Rosângela Ribeiro da Silva, de 51, em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua C-148 com a Avenida T-9, no Jardim América, no final da madrugada de uma segunda-feira, em novembro de 2024. A vítima ia ao trabalho e o réu voltava de uma balada, quando o carro que ele dirigia colidiu com a moto em que ela seguia na garupa para o serviço. Na ocasião, o motorista de aplicativo Paulo César Soares Ferreira, de 24, que levava Rosângela na moto, se machucou com o impacto da colisão.\nO juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida de Goiânia, viu elementos suficientes para levar o processo à avaliação dos jurados. O chapeiro responde por homicídio e por tentativa de homicídio, esse por causa de Paulo César. Ambas as acusações são por dolo eventual (quando se assume o risco de matar), pois, segundo a acusação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Ithalo estaria voltando de uma balada após ter passado a noite e a madrugada ingerindo bebida alcoólica. “O conjunto probatório até então produzido revela circunstâncias que, em tese, indicam a assunção do risco pelo acusado”, escreveu Jesseir.