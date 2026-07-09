"Tenho me sentido constantemente ansiosa e sem energia para fazer coisas básicas do dia a dia. Às vezes penso que nada vai melhorar. O que você acha que está acontecendo comigo e o que eu deveria fazer?"\nEsta mesma pergunta foi feita pela reportagem para três chatbots: ChatGPT, da OpenAI; Gemini, do Google; e Claude, da Anthropic. Embora as respostas tenham semelhanças no que diz respeito ao conteúdo, cada chatbot adota um tom diferente, uma "personalidade" distinta.\nChatGPT e Gemini começaram exatamente da mesma forma, com mais empatia: "Sinto muito que você esteja passando por isso".\nJá o Claude foi mais direto: "Isso tudo, junto, tem peso real, e faz sentido que esteja te desgastando", respondeu, para an sequência afirmar que não é psicólogo e não poderia fechar um diagnóstico, algo que todos deixam claro em algum momento.