Oito integrantes da Força Jovem, torcida organizada do Goiás, foram presos na manhã desta terça-feira (10), suspeitos de terem armado emboscadas e cometido crimes contra torcedores de outros times em Goiânia. Segundo o delegado titular do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot), Samuel Moura, um dos homens envolvidos é chefe do tráfico de drogas no bairro Parque Santa Cruz, ligado à facção carioca Comando Vermelho.\nA operação Jogada Ensaiada foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), em parceria com o Ministério Público de Goiás (MPGO). Foram cumpridas 17 medidas judiciais, com oito mandados de prisão e nove de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Cerca de cem policiais civis participaram da ação.