Momento em que suspeito é preso (Divulgação/Polícia Militar)\nApontado como chefe do tráfico de drogas em Goiás, Cássio Dumont Martins Tavares, de 36 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (9) no Rio de Janeiro. Conhecido como Cascão, ele foi localizado pela Polícia Militar fluminense no Morro dos Prazeres, no bairro Santa Teresa. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela Polícia Militar de Goiás (PMGO).\nAntônio Lucas do Carmo, advogado que atua na defesa de Cássio Dumont, informou por meio de nota que 'recebeu com surpresa a noticia do cumprimento do mandado de prisão, e que está tomando todas as providências legais para apurar as circunstâncias de sua prisão'.\nSobre as noticias veiculadas a respeito de ser chefe do trafico de drogas, se reverva do direito de manifestar em juizo", conclui a nota de defesa.