-Vídeo do momento da prisão (1.3359101)\nCássio Dumont Martins Tavares, de 36 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas em Goiás e que foi preso nesta sexta-feira (9) no Rio de Janeiro, fez parte da liderança dos fugitivos que provocaram, em 2018, explosões no presídio de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, de acordo com a Polícia Militar (PM). Na época, 20 detentos, incluindo Cássio, escaparam da prisão.\nEle atuou também na liderança e coordenação da fuga desses presos. Inclusive, um indivíduo que era comparsa dele, o Edivan Esteves, que também está preso, liderava esse grupo de criminosos na fuga. Este foi pego depois, no estado do Pará”, afirmou o tenente-coronel Ricardo Viana, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Goiás à repórter do g1 Rafaella Barros.