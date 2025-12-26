Em 2 de janeiro, a primeira medida prática da gestão de Sandro Mabel (UB), então recém-empossado, foi retirar um semáforo na Avenida Jamel Cecílio com a Rua PL-4. A medida veio com a ideia de nova política de mobilidade, considerado um dos principais problemas de Goiânia. A promessa da Prefeitura era dar fluidez, com melhoria de 30% no tempo de viagem. O programa resultou na implantação de três novos corredores e da metronização, que visa priorizar o transporte coletivo nos cruzamentos semaforizados.\nPara 2026, Tarcísio Abreu, titular da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), diz que o foco será na mobilidade ativa (pedestres e ciclistas) e na implantação de novos corredores, a começar pela Avenida T-10.\nCiclomotores elétricos na mira do Detran; condutor tem de se regularizar\nShopping e lojas de grandes redes impulsionam demanda na região Norte de Goiânia