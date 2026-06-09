Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) prendeu na manhã desta terça-feira (9), um chefe de investigadores da Polícia Civil, um ex-policial civil e um ex-estagiário do Ministério Público, suspeitos de atuarem como infiltrados do PCC (Primeiro Comando da Capital), em Campinas, no interior de São Paulo.\nO grupo, segundo as investigações, é suspeito de participação no plano para matar Amauri Silveira Filho, promotor de justiça do Gaeco. O atentado foi descoberto e frustrado, em 2025.\nForam cumpridos três mandados de prisão temporária, sendo dois em Campinas, e um na cidade de Cardoso (SP). Além disso, são cumpridos dez mandados de busca e apreensão nos dois municípios.\nPCC e CV: entenda principais características e como surgiram as maiores facções do país