O número de mortes registradas após os temporais na zona da mata de Minas Gerais chegou a 64 na manhã desta sexta-feira (27), aponta balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros.\nSão 58 mortes em Juiz de Fora e outras seis em Ubá. Os municípios têm três e duas pessoas desaparecidas, respectivamente. Os bombeiros continuam as buscas em três frentes de trabalho.\nA cidade de Juiz de Fora foi a mais atingida pelo temporal ocorrido entre segunda (23) e terça-feira (24).\nSobe a 46 número de mortos por fortes chuvas em Minas Gerais\nMinas Gerais revive histórico de desastres causados pelas chuvas\nPrefeitura de Jussara divulga concurso de beleza em meio à calamidade e 500 desabrigados após enchentes\nFortes chuvas voltaram a atingir a cidade na noite de quarta-feira (25). O Hospital de Pronto Socorro, um dos principais da cidade, teve o subsolo inundado, houve novos deslizamentos e várias vias ficaram alagadas, impedindo a passagem de serviços essenciais.