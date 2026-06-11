A Noaa (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional) confirmou, nesta quinta-feira (11), o início do El Niño.\nSegundo a agência americana, o fenômeno climático deve se desenvolver para um nível moderado ou forte.\nO QUE É O EL NIÑO\nO El Niño é um acontecimento natural na natureza e é caracterizado pelo aquecimento, acima da média, da superfície do oceano Pacífico, perto da linha do Equador. Sua atividade pode influenciar eventos climáticos extremos.\nO fenômeno tem relação com os ventos alísios, que usualmente empurram águas quentes em direção a Ásia. Há anos, porém, aponta a Noaa, que tais ventos se enfraquecem. Esses são os anos de El Niño.\nHá ainda um outro fenômeno associado, a La Niña. Ainda segundo a Noaa, esse segundo acontecimento se dá quando os alísios se tornam mais intensos do que o normal. O fenômeno se caracteriza, com isso, pela superfície da água mais fria do que a média histórica.