-CHUVA_POP_AGOSTO_2025 (1.3306052)\nChoveu em Goiânia e na Região Metropolitana da capital, na tarde desta sexta-feira (29). Apesar do baixo volume e pouca duração, foi possível aliviar o calor, segundo moradores: “Ficou aquele cheiro bom de terra molhada. Tomara que continue”, disse a advogada Priscila Pulcineli, que mora no Setor Vila dos Alpes e registrou o momento da chuva (veja o vídeo acima). Áreas de instabilidade também foram registradas no Setor Recanto do Bosque, e em Trindade.\nSegundo a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Alves Ferreira, uma rápida frente fria e os ventos fortes colaboraram para a presença da chuva.\nEssa condição foi favorecida pela convergência de umidade, a passagem rápida dessa frente fria, que trouxe essa instabilidade. Como na superfície estava bastante seco, e essa condição de umidade em altitude foi mais intensa, os ventos favoreceram a convergência dessa umidade, acabou ocorrendo aí a chuva", explicou.