-CHUVA_GRANIZO_VILA_PEDROSO (1.3361486)\nUma chuva acompanhada de granizo e fortes trovões assustou moradores de Goiânia na tarde desta quarta-feira (14). O temporal foi registrado em diferentes regiões da capital, com maior intensidade em bairros da Região Sul e Leste. Um vídeo gravado pela jornalista Kariny Bianca, na Vila Pedroso, mostra o momento em que as pedras de gelo caem durante a tempestade (veja o vídeo acima). Houve ao menos dois alertas da Defesa Civil.\nSegundo Kariny, o granizo caiu por cerca de três minutos, enquanto a chuva mais intensa durou aproximadamente meia hora, dando lugar depois a uma garoa. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, informou que houve ocorrência de geada também no Setor Novo Mundo.\nDados do Cimehgo indicam que, entre 12h e 15h42, a capital registrou volumes expressivos de chuva em alguns pontos. Na Vila Pedroso, por exemplo, apontou 19,4 milímetros (mm). O maior acumulado foi no Jardim Botânico, na Região Sul, com 39,2 mm. Em seguida aparecem a Vera Cruz (22,2 mm), Vila Brasília - Aparecida de Goiânia (18,8 mm) e Parque Atheneu (13 mm). A duração média da precipitação foi de mais de 3 horas.