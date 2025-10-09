Avanço de frente fria deve provocar chuvas intensas e ventania de até 40 km/h em diversas regiões de Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nChuvas intensas e ventania de até 40 km/h devem atingir diversas regiões de Goiás, nos próximos dias, por conta do avanço de uma frente fria vinda do oceano pela região Sudeste do país, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nNos próximos dias, de hoje (quinta-feira) até a próxima segunda-feira, teremos o avanço de outra frente fria e a presença de nebulosidade. Com isso, as chuvas vão acontecer e vamos emitir alertas para a ocorrência de tempestades, granizo e ventania”, disse o gerente do Cimehgo, André Amorim, ao POPULAR.\nChuva com granizo e vento forte provocam estragos em cidades de Goiás; vídeo\nPrefeitura de Goiânia abre 'pacote' de ações contra alagamentos