-POP_Chuva_091025 (1.3321997)\nO avanço de uma frente fria pela região sudeste do país provocou pancadas de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo em algumas cidades goianas, segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, na tarde desta quarta-feira (8).\nAs chuvas bem esparsadas são provenientes da passagem da frente fria. Há muita nebulosidade que combinada com o calor diurno favorece a formação de nuvens de chuva. E como está muito quente, acaba favorecendo a ocorrência de tempestades”, explicou o meteorologista.\nNas imagens é possível ver o registro das chuvas com granizo e o estrago causado pela ventania, em São Luís de Montes Belos e dos estragos causados em uma borracharia pela chuva forte, em Porangatu (assista ao vídeo acima).