Os goianienses tiveram uma pausa no calor com a chuva de terça-feira (16) (assista abaixo), mas a capital volta a esquentar nesta semana. O motivo é a perda de intensidade da frente fria que influenciou as condições do tempo em Goiás, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).
Ela [frente fria] está se descaracterizando. Então a nebulosidade perde intensidade e o calor que vai predominar. Então quinta, sexta, sábado e domingo, o tempo tem características mais estáveis, tanto para Goiânia quanto interior, baixa probabilidade de pancada de chuva e temperaturas mais elevadas, umidade baixa, e lá para o dia 22 [deste mês] teríamos a entrada de uma outra frente fria", explicou o gerente do Cimehgo, André Amorim.
Veja reportagem da TV Anhanguera: Chove em vários municípios goianos