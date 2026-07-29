Os céus de julho guardam um evento para os últimos dias do mês: a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. O fenômeno alcança o seu pico na próxima quinta (30) e sexta-feira (31). Quem olhar para o céu -com algum grau de sorte e planejamento- poderá, eventualmente, ver até 25 meteoros por hora, de acordo com a AEB (Agência Espacial Brasileira).\nA Nasa diz que a melhor visualização da Delta Aquáridas do Sul é aqui no hemisfério sul. O radiante da chuva de meteoros, ou seja, de onde ela vem, é a constelação de Aquário, como o próprio nome já aponta. Aplicativos de celular, como o Star Walk, podem ajudar a localizar a constelação no céu. Para ver a chuva não são necessários telescópios ou binóculos.\nApesar disso, para quem vive em áreas mais urbanizadas, um pouco mais de preparação acaba sendo necessária para uma melhor visualização. Por exemplo, recomenda-se que seja buscado um local escuro, mais afastado das luzes artificiais para ver o fenômeno.