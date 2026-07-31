-VÍDEO: Chuva de meteoros é registrada no céu de Goiás (1.3439673)\nUma chuva de meteoros foi registrada no céu de Goiás na madrugada desta sexta-feira (31), durante o pico teórico da chuva Delta Aquáridas do Sul. As imagens, captadas em Goiânia pelo estudante e astrofotógrafo Pedro Augusto de Jesus por meio de uma estação de monitoramento instalada no telhado de sua casa, mostram cerca de 30 meteoros cruzando o céu ao longo da noite, incluindo um bólido — meteoro mais brilhante que os demais. O vídeo reúne os meteoros mais expressivos registrados durante toda a madrugada (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, Pedro explicou que a câmera utilizada é específica para monitoramento astronômico e permanece apontada para o céu durante toda a noite.\nEmbora o pico teórico da Delta Aquáridas do Sul tenha sido previsto para a madrugada desta sexta-feira, o astrônomo Ary Martins explicou à reportagem que ainda será necessário aguardar a análise das redes de monitoramento para confirmar se este realmente foi o momento de maior atividade da chuva.