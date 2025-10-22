-meteoro_chuva_goias.mp4 (1.3327106)\nOs céus de Goiás se tornam, mais uma vez, palco de um dos espetáculos astronômicos mais aguardados do ano: a Chuva de Meteoros Orionídeas. O fenômeno, que ocorre anualmente, está em seu período de maior visibilidade no estado, atraindo a atenção dos goianienses. Formadas por fragmentos deixados pelo famoso Cometa Halley, as Orionídeas podem ser vistas a olho nu e prometem um show de 15 a 20 meteoros por hora sob condições ideais.\nO pico de intensidade está previsto para as madrugadas desta quarta-feira (22) e quinta-feira (23), sendo mais intensa entre a meia-noite e as 2h. O POPULAR conversou com especialistas que confirmam que a observação é possível, especialmente em locais mais afastados da poluição luminosa da capital e outras cidades.\nMeteoro passa pelo céu de Goiânia; vídeo