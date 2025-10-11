-Estragos condomínio Goiânia (1.3322945)\nA combinação entre chuva e vento forte causou estragos em um condomínio que fica no Setor Aeroviário, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram que o vendaval arrastou mesas, cadeiras e chegou a arrancar as portas de vidro do local. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (10). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido (assista acima).\nComo o vídeo mostra, o vento foi tão forte que uma cadeira do salão de festas chegou a voar. À TV Anhanguera, o síndico do Condomínio Residencial Campinas Dei Fiori, onde ocorreram os estragos, informou que não precisou chamar os bombeiros. O valor do prejuízo não foi divulgado.\nSegundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o volume de chuva registrado na região de Campinas, onde fica o condomínio, foi 5,6 milímetros (mm). Além disso, o vento atingiu cerca de 50 km/h.