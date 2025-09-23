Tempestades com ventos fortes destelharam lojas, casas e deixaram moradores sem energia em cidades da região sul de Goiás, no último final de semana. Vídeos de câmeras de segurança, divulgados pela TV Anhanguera, mostram os estragos após a chuva em Itumbiara (veja vídeo acima). Ao POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, contou que na região o registro foi de chuva rápida.\nNós tivemos uma chuva de quase 20 milímetros [mm] mais as rajadas de vento que ultrapassaram mais de 50 quilômetros por hora. Então, houve uma chuva convectiva [chuva de verão]. Uma chuva muito forte em pouco tempo, em questão de 30 minutos", disse Amorim.\nVeja vídeo da TV Anhanguera com mais imagens da tempestade que caiu na região: Itumbiara registra tempestade com ventos fortes