-Chuvas em Jussara (1.3378042)\nA sequência de fortes chuvas que atingiu o município de Jussara, no noroeste de Goiás, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, provocou o alagamento de 136 casas e deixou cerca de 500 pessoas desalojadas. Diante dos estragos, a Prefeitura decretou situação de calamidade pública. Apesar dos prejuízos, a administração municipal informou nesta terça-feira (25) que a situação está sob controle e que a maioria das famílias já retornou às residências.\nSegundo a prefeitura de Jussara ao POPULAR, o volume de chuvas diminuiu e, nesta terça, não houve registro de precipitação. As águas dos córregos Molha Biscoito e Palmeiras, além do Ribeirão Água Limpa, baixaram significativamente, reduzindo os pontos de alagamento na cidade.\nEm nota ao POPULAR, a Defesa Civil afirmou que atuam no município desde as primeiras horas do dia, apoiando o município na decretação de Situação de Emergência, bem como nas ações de assistência humanitária e restabelecimento da normalidade.