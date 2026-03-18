Uma chuva forte alagou casas de Itaberaí e fez o Rio das Pedras transbordar. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) foram 98,4 milímetros de chuva nesta terça-feira (17).\nAo POPULAR, a Defesa Civil informou que houve avaliação no lago do Alto da Boa Vista, em Itaberaí, devido a grande quantidade de chuvas. Segundo os bombeiros, também foi feito monitoramento com drone.\nSegundo os bombeiros, uma mulher teve a casa enxurrada e precisou ser atendida.\nFamília de mulher arrastada por enxurrada em córrego na Marginal Botafogo acompanha buscas: 'Tensão'\nAvanço de frente fria deve provocar tempestades em mais de 200 cidades em Goiás neste final de semana, alerta Cimehgo\nBuscas seguem por mulher levada pela correnteza no Córrego Botafogo\nChuvas continuam\nDe acordo com o Cimehgo, o estado de Goiás apresenta elevada cobertura de nebulosidade e núcleos de instabilidade desde as primeiras horas desta quarta-feira (18). A persistência dessa umidade, aliada ao ciclo de aquecimento diurno, potencializa a formação rápida de áreas de instabilidade em diversas regiões ao longo do período.