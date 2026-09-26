-chuva_sabado (1.3461022)\nUma chuva forte atingiu Goiânia na tarde deste sábado (26), acompanhada de fortes ventos em diferentes regiões da cidade. Vídeos registrados nos setores Bela Vista e Bueno durante a chuva mostram a intensidade.\nA chuva foi mais intensa em pontos das regiões Norte e Oeste da capital, segundo dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O maior acumulado registrado foi no Jardim Curitiba, na Região Norte, com 20,2 milímetros. Na sequência aparecem a Cidade Jardim, na Região Oeste, com 17,4 milímetros, e o Parque Amazônia, na Região Sudoeste, com 16,4 milímetros.\nTambém foram registrados acumulados acima de 15 milímetros na Vila Mutirão, na Região Noroeste, e na estação ETA Mauro Borges, na Região Norte. Já nas regiões Sul e Oeste, os volumes ficaram entre 9 e 12 milímetros em diferentes pontos. No Centro, os acumulados foram menores, com 3,4 milímetros na região central e 3,2 milímetros no Setor Sul.