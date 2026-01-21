Comum neste período, a chuva que começou ainda na madrugada desta terça-feira (20) deixou ruas alagadas em Goiânia. Ao menos 15 famílias residentes do Jardim Mirabel, na região oeste da capital, tiveram de ser realocadas para casas de familiares e amigos após o transbordamento do Ribeirão Anicuns. Nas proximidades do setor, a região do Conjunto Vera Cruz foi a que teve a maior precipitação do dia, com 84,8 milímetros (mm) até o fim da tarde.\nAs precipitações registradas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) demonstram a intensidade da chuva que começou entre meia-noite e duas horas da madrugada desta terça-feira em toda a cidade. Até às 7 horas, o Parque Amazônia, na região sudoeste, registrava 75,8 mm, e a região dos Jardins Madri, também no sudoeste da capital, 72,8 mm. Na região leste, o Parque Atheneu já marcava 72,4 mm, e o Vera Cruz, 71,2 mm de chuva.