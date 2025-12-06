-Chuva Goiânia (1.3346544)\nUma forte chuva atingiu Goiânia, neste sábado (6), e fechou uma das entradas da Marginal Botafogo e a Avenida 87, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). Um balanço do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) informou que em duas horas choveu 108,2 milímetros na região Sul - Jardim Botânico (veja vídeo acima).\nDevido à forte chuva na Marginal Botafogo, um motorista ficou ilhado no meio da via. Um vídeo mostra o homem ilhado no meio do alagamento. Conforme o volume de água aumenta, ela sobe na lateral e depois em cima do teto do veículo. Ao POPULAR os bombeiros informaram que um caminhão da CBMGO foi enviado até o local e realizou o resgate do homem.\nHomem que ficou ilhado na Marginal Botafogo (Reprodução / Redes Sociais)\nA Defesa Civil Municipal enviou o primeiro alerta sonoro à população avisando sobre as possibilidades de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Segundo os bombeiros, a comunidade não deve transitar por área de risco, principalmente nas duas avenidas em que foi emitido o alerta.