A chuva forte que caiu em Jaraguá, na região central de Goiás, não foi suficiente para atrapalhar a tradicional Folia de Santos Reis, realizada no início de janeiro. Pelo contrário: o momento acabou ganhando ainda mais visibilidade após um vídeo gravado durante a celebração viralizar nas redes sociais.
O registro foi publicado por Diogo Pereira Paes, de 30 anos, morador do município. O vídeo soma mais de 155 mil curtidas e mais de 1 milhão de visualizações em apenas 18 horas.
A folia mostrada nas imagens aconteceu no dia 3 de janeiro e é conhecida como Folia do Barreiro, uma das mais tradicionais da região. De acordo com Diogo, a celebração durou seis dias e reuniu pessoas de várias cidades goianas, além de visitantes que estavam na cidade para passar as férias.