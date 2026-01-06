Ao longo de toda a tarde da primeira segunda-feira do ano, os smartphones dos goianienses soaram nove alertas sobre pontos de risco causados pelas chuvas intensas. A capital registrou até 62 milímetros de chuva, medidos no Setor Campinas, e alagamentos em diferentes áreas da cidade. O Terminal Praça da Bíblia ficou tomado pelas águas, a Marginal Botafogo chegou a ser interditada na região do viaduto da Avenida Jamel Cecílio e goteiras comprometeram o atendimento em um posto de saúde no Setor São Judas Tadeu, norte da cidade.\nReinaugurado no fim de setembro, o Terminal Praça da Bíblia ficou alagado e, mais uma vez, teve a circulação de ônibus e usuários impedida. Sua drenagem interna não foi suficiente para conter o volume de água, transformando o local quase em uma piscina. Em outubro, poucas semanas após a inauguração, a plataforma já havia sido alagada pela primeira vez. Na ocasião, sacos de areia foram colocados no entorno como medida emergencial, e os órgãos responsáveis informaram que buscariam uma solução definitiva. Agora, o terminal voltou a registrar cenas de alagamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) informou que monitora a situação para identificar as causas dos alagamentos recentes e definir solução. A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), responsável pela obra que custou R$ 29 milhões, informou que a Seinfra estava respondendo, por se tratar de um problema de drenagem da região do Setor Universitário.