As chuvas na tarde desta quarta-feira (8) interditaram o trânsito em Goiânia em pelo menos três pontos de forma oficial, sendo dois na Marginal Botafogo e outro na Rua 87. É a décima vez, desde o dia 7 de janeiro, completando três meses, que a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia precisou realizar bloqueios temporários em razão das águas pluviais. Nesta tarde, com registro de chuva de até 99 milímetros, houve alagamentos em vias como a Perimetral Norte, onde o Corpo de Bombeiros precisou resgatar um motorista, e bairros como Goiânia 2, Crimeia Leste e outros.\nNa Avenida 85, entre o viaduto Latif Sebba, na Praça do Ratinho, e a Praça Cívica, veículos foram arrastados pela enxurrada e um deles chegou a tombar, ficandode lado. No Setor Crimeia Leste, um motociclista foi salvo da enxurrada por trabalhadores de uma oficina mecânica, que se juntaram para resgatá-lo, junto ao veículo. Houve forte chuva também no Terminal Hailé Pinheiro, nas proximidades da Perimetral Norte.