-Vídeo (1.3396027)\nA forte chuva que passou por Goiânia na tarde desta quarta-feira (8) provocou o bloqueio temporário na Marginal Botafogo, causou um acidente e deixou veículos ilhados em diferentes pontos da capital. Motoristas registraram o momento em que as ruas foram tomadas pela água (assista acima).\nO acidente registrado durante o temporal ocorreu na avenida Perimetral Norte, um dos pontos apontados pela Defesa Civil com registro de alagamento, onde um caminhão perdeu o freio e atingiu um ônibus escolar.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi encaminhado para atendimento médico. Cerca de oito crianças que estavam no ônibus sofreram ferimentos.\nChuva forte alaga ruas e ventania derruba tenda e árvores em Jataí\nMais de 160 cidades em Goiás entram em alerta para tempestades; veja lista