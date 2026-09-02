Moradores de Goiânia e de cidades da região foram surpreendidos por uma chuva rápida na manhã desta quarta-feira (2). A chuva foi fraca em alguns pontos, mas ajudou a diminuir a poeira e trouxe um alívio para o calor e o tempo seco dos últimos dias. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a chuva está ligada à passagem de uma frente fria pela região sudeste do Brasil.\nO fenômeno aumenta a formação de nuvens e pode provocar chuva em pontos das regiões sul, sudoeste e central de Goiás ao longo desta quarta-feira. O gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que, mesmo sendo uma chuva fraca, ela já trouxe efeitos positivos para a capital.\nFoi uma chuva leve em algumas localidades de Goiânia, mas já ajuda a baixar a poeira e melhora substancialmente a qualidade do ar”, afirmou.