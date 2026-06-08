As fortes chuvas que atingem Roraima desde o fim de maio deixaram 9 dos 15 municípios do estado em situação de emergência e isolaram comunidades.\nRorainópolis, Alto Alegre, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Uiramutã, Amajari, Bonfim e São Luiz do Anauá decretaram situação de emergência, e outros dois municípios —Caroebe e Iracema— devem seguir o mesmo caminho.\nNeste final de semana, há 66 pontos críticos registrados no estado, que provocaram o isolamento em mais de 45 comunidades no interior roraimense. Pelo menos 50 mil pessoas foram afetadas pelos problemas decorrentes das chuvas.\nRisco de Goiás enfrentar Super El Niño é de 81%, estima Semad\nVeja a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi em Goiás\nChuva com granizo surpreende moradores em cidades de Goiás; vídeo\nSegundo o governo estadual, os maiores volumes pluviométricos se concentraram nas regiões norte e sul de Roraima e, em algumas das cidades atingidas, o índice acumulado chegou a 50 milímetros por dia. Isso fez aumentar o risco de alagamentos e transbordamentos de igarapés e rios.