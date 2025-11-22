O volume de chuvas neste ano em Goiânia está entre os menores da última década. Até o dia 20 de novembro, segundo os registros da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o pluviômetro do órgão federal havia registrado um total de 1.277,4 milímetros (mm) de chuva – o menor desde 2015. No período registrado, o ano menos chuvoso até então é o de 2019, quando se verificaram 1.277,6 mm de águas pluviais, o que deve ser passado por este ano, mesmo com a chuva desta sexta-feira (21) e por ainda faltar 39 dias para findar 2025. Chama a atenção a falta de chuvas especialmente neste segundo semestre.\nO baixo resultado na quantidade de água vinda das nuvens se dá especialmente em razão do mês de outubro, em que apenas 22,5 mm caíram na área da capital goiana. Para ter ideia, esse número só é maior do que o registrado, para o mesmo mês, em 2015, quando choveu 18,2 mm. Porém, naquele ano, a chuva em novembro chegou a 354,8 mm, enquanto que neste ano o registrado até o último dia 20 foi de 195,2 mm. Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), André Amorim, ao analisar os dados, diz que a quantidade medida neste mês está na média dos demais anos analisados.