Tempo nublado e raios em Goiânia. (Wildes Barbosa/O Popular e Arquivo pessoal/Jairo Menezes)\nAs chuvas em Goiás devem ficar mais fortes com o avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil. As tempestades ainda podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e até granizo. O alerta do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) vale até esta quinta-feira (25).\nAlém disso, segundo o órgão, 50 municípios goianos podem ser atingidos com tempestades nesta quarta-feira (24). A lista inclui Goiânia, Água Limpa, Barro Alto, Ceres, Doverlândia e Luziânia, entre outras cidades (veja a lista completa ao final da matéria).\nConforme o Cimehgo, a previsão para Goiânia nesta quarta-feira é de sol e pancadas de chuva, sendo que o volume de água pode atingir 10 milímetros (mm). A temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar a 33°C. A umidade do ar na capital deve variar entre 30% e 85%.