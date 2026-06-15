-Rio Verde (1.3422167)\nChuvas fortes que aconteceram neste final de semana graças ao avanço de uma frente fria na região sudeste do país prejudicaram o setor agrícola e derrubaram lavouras de milho e cana em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.\nEm vídeo publicado nas redes sociais de Leonardo Freitas, comunicador do meio agropecuário, é possível ver uma grande plantação de milho e cana de açúcar caídas devido às fortes chuvas e ventania que assolaram a região.\nConforme a publicação de Leonardo, existem muitos desafios na colheita durante esta fase. No milho, segundo o comunicador, os produtores tentam manter o otimismo e querem acreditar que as máquinas vão conseguir recolher o grão, mesmo sabendo que a operação será extremamente difícil.\nPara a cana de açúcar, o tombamento dificulta o processo e vai aumentar a impureza mineral e vegetal na colheita. As usinas e produtores vão esperar alguns dias para avaliar os estragos e traçar as estratégias, segundo o comunicador.