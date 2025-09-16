Goiás segue com tempo seco, mas previsão indica possibilidade de pancadas de chuva nos próximos dias (Wildes Barbosa/O Popular)\nA chegada de uma frente fria combinada com a umidade transportada por ventos vindos da região Norte do Brasil pode provocar pancadas de chuva isoladas em Goiás a partir desta quarta-feira (17), segundo o Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).\nDe acordo com o Cimehgo, 63 dos 246 municípios goianos possuem um risco potencial de tempestades a partir dessa terça-feira (16). A previsão é que possa ter pancadas de chuvas de curta duração em áreas isoladas de Goiás, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo (veja a lista abaixo).\nFrente fria vinda do Norte do País pode provocar pancadas de chuva em Goiás