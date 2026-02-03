A Marginal Botafogo teve o acesso bloqueado ao menos seis vezes desde o início de 2026 — uma média de uma interdição a cada 5,5 dias — em razão das fortes chuvas que assolam Goiânia. Na maioria das ocorrências, o bloqueio foi rápido e durou menos de uma hora. O episódio mais recente ocorreu nesta segunda-feira (2), após fortes chuvas no início da tarde, que fizeram o córrego ameaçar avançar sobre a pista.\nDe acordo com os diversos informes da Prefeitura de Goiânia, as interdições possuíram caráter preventivo e visa garantir a segurança de motoristas e pedestres, com orientação para que os condutores evitem a região e utilizem rotas alternativas até que as condições sejam normalizadas.\nConforme levantamento do POPULAR, o primeiro bloqueio ocorreu no dia 7 de janeiro e durou cerca de 40 minutos. A interdição temporária ocorreu na altura da Avenida Independência. No dia 14, a via teve um novo trecho interditado também por cerca de 40 minutos, mas dessa vez na altura do Complexo Jamel Cecílio.