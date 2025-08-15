Fortes chuvas atingem cidades do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco desde a noite desta quinta (14). As tempestades, que já duram 12 horas, causaram alagamentos, queda de árvores e lentidão no trânsito.\nExistem dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ativos nesta sexta (15). O primeiro, com grande perigo (chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia), contempla principalmente a mata paraibana (faixa litorânea e áreas próximas à costa) e parte do leste potiguar (Baía Formosa, Canguaretama, Tibau do Sul e Vila Flor).\nNúmero de mortos após enchentes repentinas no Texas ultrapassa 100\nMenina fala sobre fuga de enchente em acampamento nos EUA\nÉ nessa área que está localizada a cidade de Cabedelo, a mais afetada da Paraíba, que registrou mais de 170 mm de chuva no bairro Renascer II, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).