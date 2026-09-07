As chuvas atingiram Goiás nesta segunda-feira (7) de forma irregular e devem persistir assim até o fim da semana. O maior volume registrado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) até as 16h26 foi de 44 milímetros (mm) em Cristalina, na estação da 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar (8ª CIBM). Pilar de Goiás teve o segundo maior acumulado, com 30,2 mm, seguido por Novo Gama, onde foram registrados 25,2 mm em Lago Azul e 20,2 mm no Vale do Pedregal.\nEm contrapartida, algumas localidades tiveram volumes inferiores a 2 mm. Entre elas estão Senador Canedo, com registros de 0,8 mm e 1,2 mm, e Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Nerópolis, com 1 mm. Os maiores acumulados ficaram concentrados principalmente no Entorno do Distrito Federal e em áreas do centro e do norte de Goiás, enquanto outras regiões receberam volumes bem menores.